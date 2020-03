Hochschule : Lemmen ist neuer Campus-Sprecher

Auf dem Campus übernimmt er den Staffelstab des Standortsprechers von Christian Weidauer.

Die Professur am Campus Velbert/Heiligenhaus sollte er am 1. Januar 2010 aufnehmen, aber niemand konnte ihm bei seinem Besuch vorher sagen, wo dieser Campus überhaupt sein soll. Als er im Rathaus fragte, nahm ihn eine Mitarbeiterin an die Hand und zeigte ihm vom Balkon des Rathauses eine große Brache. „Dass da irgendwann der Campus stehen wird, den ich auch noch selbst maßgeblich mitgestaltet haben werde, das hätte ich damals nicht gedacht. Da war ich, das gebe ich zu, durchaus skeptisch“, sagt er heute.

Der Campus als Standort der Hochschule Bochum befindet sich damals, in seiner Gründungsphase, noch am Höseler Platz im Kiekert-Gebäude. Von da aus plant Professor Weidauer als Nutzervertreter den Neubau mit und wird zum Standortleiter. Ein Posten, den es so in den offiziellen Statuten eigentlich gar nicht gibt und der keine klassische Leitungsfunktion hat. Hochschulintern gilt der Posten als „Kommunikationsachse“ oder auch „Gesicht“ der Hochschule. Nach dem Ablauf der Aufbaufunktion im Jahr 2015 wurde der Posten zum „Standortsprecher“, eine Aufgabe für die man auf vier Jahre von den Mitarbeitern des Standortes gewählt wird.