Ratingen : Mieterinitiative hofft auf Bewegung im Mosaik

Geschäfte im Mosaik in West stehen leer. Foto: Achim Blazy (abz)

West Die LEG-Mieterinitiative äußert in einer Erklärung die Hoffnung, dass Bewegung ins Einkaufszentrum Mosaik in Ratingen West kommt und die Politik reagiert. Im Mosaik stehen einige Geschäfte seit Monaten leer.

„Der in einem RP-Artikel von Bernd Falkenau beschriebene Ist-Zustand entspricht der Realität“, erklärt Issa Ahmad von der Mieter-Initiative.

Dass von der LEG die Realität ausgeblendet und der Sachstand schöngeredet wird, bezeichnet Tobias Merchel als einen Akt „der Realitätsverweigerung, die wir von der LEG auch bezüglich der Probleme mit den Wohnungen zur Genüge kennen“. Anstatt konstruktiv die Probleme, sowohl in den Wohnungen als auch im Mosaik-Einkaufszentrum, anzugehen, würde Dr. Wiegel vom LEG-Vorstand die Mitglieder der Mieter-Initiative „als Sozialisten titulieren, die die LEG enteignen wollen“. Aber diese niveaulose Argumentation passe zum Erscheinungsbild des zuhauf in der Kritik stehenden Wohnungskonzerns.

Mitglieder der Mieterinitiative äußerten in einer Befragung Wünsche zu Einkaufsmöglichkeiten. Die LEG-Mieterinitiative werde, wenn es gewünscht ist, an konstruktiven Lösungs- und Verbesserungsmöglichkeiten mitarbeiten, heißt es in der Erklärung.