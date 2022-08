LEG trifft sich mit Mietern : LEG und Mieter finden Kompromiss für Müllcontainer

Mieter wehren sich gegen Müllcontainer direkt am Wohngebäude. Foto: LEG-Mieterinitiative

Ratingen Mit einer Unterschriftensammlung wehrten sich die Mieter der Berliner Straße 48-52 gegen den neuen Müllcontainerstandort. Jetzt trafen Unternehmen und Mieter zusammen.

() Seit einigen Monaten saniert die LEG die Häuser Berliner Straße 48 - 52. Eine gerade erst installierte Müllcontaineranlage sorgte bei den Mietern für Unmut. Die Container seien nur wenige Zentimeter vor Fenstern und Balkonen installiert worden, so die Kritik. Die Mieter fürchten Geruchsbelästigung und Rattenplagen. Sie forderten mit einer Unterschriftensammlung die Versetzung der Container. Die LEG bot ein Gespräch an.

Im Seniorentreff Ratingen West kamen am Montag Mieter und Vertreter des Unternehmens zusammen. Neben zahlreichen Mietern waren von der LEG unter anderem Vorstandsmitglied Dr. Volker Wiegel und Anne-Marie Fuhrer, LEG Niederlassungsleiterin für Düsseldorf, anwesend. „Die Diskussion wurde teilweise sehr emotional geführt“, so Manfred Evers von der LEG-Mieterinitiative.

Die Vertreter der LEG teilten ihre Gründe für die Versetzung der Müllcontainer mit, doch die anwesenden Mieter hielten an der Ablehnung der Maßnahme fest. „Die Versammlung wurde auch dazu genutzt, weitere Kritikpunkte vorzutragen“, sagte Evers. So waren unter anderem der regelmäßige Ausfall der Aufzüge und die schlechte Erreichbarkeit der Hausmeister und Mängel bei Sanierungsmaßnahmen Diskussionsthemen. Letztere wollen Vertreter der Wohnungsgesellschaft bei einer Ortsbegehung selbst in Augenschein nehmen.