In Ratingen West : LEG ruft Graffiti-Aktion mit Schülern ins Leben

West () Das Immobilienunternehmen LEG setzt gemeinsam mit der Martin-Luther-King-Gesamtschule in Ratingen ein Wandgestaltungsprojekt um. Vier Tage dauerte die Aktion im Mosaik Center, die aus einer beschmierten Wand ein Kunstwerk machen sollte.

Das Wohnobjekt in Ratingen-West, zu dem die Wand gehört, befindet sich seit vielen Jahren im Besitz der LEG. In der Vergangenheit ist es hier immer wieder zu Graffiti an verschiedenen Wänden gekommen. In Zusammenarbeit mit der Initiative „InWest“ der Stadt Ratingen, die ihren Sitz ebenfalls im Mosaik Center hat, entstand die Idee, die Wände nicht einfach neu streichen zu lassen, sondern Schülern die Möglichkeit zu geben, die Wand aktiv nach ihren Wünschen zu gestalten.