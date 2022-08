Mieter aus Ratingen protestieren : Mieter wehren sich gegen Mülltonnen

Mieter wehren sich gegen Müllcontainer. Foto: LEG-Mieterinitiative

West 86 Mietparteien der LEG in Ratingen West haben mit einer Unterschriftenliste gegen Müllcontainer protestiert. Diese wurden direkt vor die Fenster und Balkone gebaut. Die LEG bietet ein Gespräch an.

Im Zuge der Modernisierungsarbeiten an den Häusern Berliner Straße 48 bis 52 installierte die LEG als Eigentümer der Häuser neue Müllcontainer. Diese sorgten jetzt bei den Mietern für Kritik. „Da das Unternehmen-LEG Immobilien die neuen Müllcontainer direkt neben unseren Gebäuden unter unseren Küchenfenstern sowie Balkonen ausgeführt hat, können wir in der Zukunft weder Küchenfenster, noch Balkontüren öffnen“, so die LEG-Mieterinitiative. Sie befürchten eine Rattenplage und Geruchsbelästigung, da sich die Sammelstelle rund 60 Zentimeter vor Fenstern und Balkonen befinden. Auch der Brandschutz sei so nicht mehr gewährleistet, beklagen die Anwohner.

Insgesamt 86 Parteien haben eine Petition unterschrieben, in der sie den Abbau und Neuaufbau der Müllcontainer an geeigneter Stelle fordern. Diese Unterschriften wurden an den Wohnungskonzern und die Ratinger Ratsfraktionen überreicht.