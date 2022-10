Heiligenhaus : Mehr LED-Licht für den Panoramaradweg

Heiligenhaus Mehr Komfort und mehr Sicherheit für alle Nutzer der beliebten Trasse ist in Aussicht. Die Bauarbeiten im Osten der Stadt haben schon begonnen.

Der Aufwand vorab hatte es in sich. Die technische Lösung wurde auf Grundlage eines Landschaftspflegerischen Begleitplans mit dem Kreis Mettmann vereinbart, weil die beiden Erweiterungen in den „Geschützten Landschaftsbestandteil“ des Panoramaradwegs hineinreichen.

„Durch die LED-Technik ist die Stromaufnahme sehr gering. Zudem lassen sich die Leuchten über Dimmprofile in Ihrer Leistungsaufnahme und Lichtstärke noch individuell anpassen. Ab der ersten Oktoberwoche wird daher eine Tiefbaufirma im Auftrag der Stadtwerke Heiligenhaus den nötigen Leitungsgarben beginnend an der Rampe in Höhe des Dümgesweges beginnen, damit danach die Kabel eingezogen werden können und die LED-Beleuchtung aufgestellt werden kann. Dazu muss der Panoramaradweg im jeweiligen Arbeitsabschnitt auf die Hälfte seiner Breite eingeschränkt werden, so dass in diesen Abschnitten die Radfahrer absteigen müssen. Die Montage der Leuchten soll unmittelbar danach beginnen. Dann werden die Einschränkungen auf dem Panoramaradweg aber geringer sein. Die Stadtverwaltung bittet alle Radfahrer und Fußgänger um Rücksicht im Baustellenbereich.