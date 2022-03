Ratingen vor 100 Jahren : Ratinger kämpfen gegen den Hunger

In vielen Ratinger Haushalten waren 1922 Lebensmittel knapp. Um Kinder vor Hunger zu bewahren, wurden Speisungen organisiert. Foto: Stadtarchiv Ratingen

Ratingen Immer höhere Preise und die steigende Inflation sorgten vor 100 Jahren in Ratingen für Not und Verzweiflung. Trotzdem sammeln die hungernden Bürger für Menschen in Russland.