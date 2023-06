Kreis Mettmann Lebenshilfe – ein Modell wird 60

Das Engagement betroffener Familien in den 1960er Jahren war der Anstoß zu großen Veränderungen. Schritt für Schritt rückten die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen mit Behinderung mehr in den Fokus der Gesellschaft. Heute betreut die Lebenshilfe in der Region rund 160 Kinder in der Frühförderung. Mehr als 250 Menschen mit geistiger Behinderung leben in den verschiedenen Wohnformen und rund 90 Familien werden vom Familienunterstützenden Dienst begleitet. Ein ehrenamtlicher Vorstand, rund 200 Mitarbeiter*innen und 500 Mitglieder setzen sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben mitten in der Gesellschaft führen können.