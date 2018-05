Kreis Mettmann: Lebenshilfe-Athleten holen 40 Medaillen

Kreis Mettmann Bei den Nationalen Special-Olympics-Sommerspielen in Kiel waren die Teilnehmer aus dem Kreis erfolgreich.

"Ich habe mein Bestes gegeben", erklärt Rollerskater-Athlet Steven Wilkinson aus Hilden von der Lebenshilfe-Sportgruppe im Kreis Mettmann. Wie alle 18 Athleten, die an den Nationalen Special Olympics-Sommerspielen in Kiel unter dem Motto "Gemeinsam stark" teilnahmen, hat er im Geiste des Special Olympics-Eides gehandelt: "Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben!"