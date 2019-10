Ratingen : Lebensgefährlich verletzte Frau auf Straße gefunden

(RP) Am Montag gegen 5.50 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über Notruf alarmiert, weil Zeugen am Fahrbahnrand der Straße Am Sondert (B227), in Breitscheid eine schwerverletzte Frau gefunden hatten.

Die zunächst nicht identifizierte Frau wurde am Fundort sehr zeitnah notärztlich versorgt und dann in eine Duisburger Spezialklinik transportiert. Zur intensivmedizinischen Behandlung ihrer lebensgefährlichen Verletzungen an Kopf und gesamtem Körper muss die Patientin dort verbleiben.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben bisher keine konkreten Ergebnisse dazu, wie die multiplen Verletzungen der Frau entstanden sind. Das Verletzungsbild insgesamt könnte allerdings für einen Verkehrsunfall, genauer für eine Kollision mit einem noch unbekannten und offenbar flüchtigen Fahrzeug sprechen. Deshalb wurde die Bundesstraße 227 (Am Sondert), zwischen der Einmündung Essener Straße (L 441) und dem Kreisverkehr Krummenweg, für eine intensive Spurensuche bis gegen 9.45 Uhr komplett gesperrt. Warnmeldungen im Radio wurden veranlasst, der morgendliche Verkehr auf der viel befahrenen Hauptverbindungsstraße um- bzw. abgeleitet. Hierdurch kam es zu erheblichen Störungen im örtlichen und überörtlichen Berufsverkehr.