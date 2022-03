Angedacht : Leben mit der Angst – Zeit der guten Werke

Der Krieg in der Ukraine ruft auch bei Kreisdechant und Pastor Daniel Schilling Angst und Sorgen hervor. So geht er damit um, um sich und anderen Mut zu machen.

Selten zuvor in meinem Leben hatte ich so viele Sorgen oder war die Situation, in der ich stand, so bedrückend und beängstigend, wie ich es seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine in mir fühle. Gehörte es in der Vergangenheit wie selbstverständlich für mich dazu, jeden Abend die Tagesthemen anzuschauen, so spüre ich seit geraumer Zeit, dass ich mir Nachrichten lieber im Radio anhöre, weil ich dann zumindest die Bilder des Abends nicht mit in die Nacht nehmen muss. Wiederum seit ein paar Tagen mache ich es so, dass ich mir die Tagesthemen vom Vorabend morgens anschaue. Meine Güte! Was trage ich da für Ängste in mir! Doch all das, was ich am liebsten gar nicht sehen und hören möchte, müssen andere, ob sie es wollen oder nicht, leben, erleben, durchleben und wiederum andere überleben es eben nicht...