Angedacht : Leben in der Wüste

Pfarrer Ulrich Kern beschäftigt sich mit dem Leben Jesu. Die Fastenzeit lade dazu ein, neu darüber nachzudenken, was Jesus Christus einem persönlich bedeutet.

Die Berichte aus der Lebenswelt von Jesus Christus, so wie sie uns Matthäus, Markus, Lukas und Johannes aufbewahrt haben, schließen mit den Sätzen: „Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn alles einmal aufgeschrieben würde – ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste!“

Die nächsten 40 Tage – nach alter Tradition „Fastenzeit“ genannt –laden ein, neu darüber nachzudenken, was Jesus Christus mir persönlich bedeutet. Als Mensch unter Menschen gesandt, ruft er uns zu: „Gottes Barmherzigkeit macht dein Leben lebenswert, liebenswert.“ Diese Wochen bis Ostern laden aber auch ein, in der Lebensschule Jesu Christi meine Verantwortung für mich und für andere Menschen ernsthaft zu bedenken. Diese Verantwortung zu übernehmen, war Jesus auch bereit. Sie wird in der Bibel so beschrieben: „Zu jener Zeit wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt.“