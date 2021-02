Kostenpflichtiger Inhalt: Mutige Ratingerin : Sechsjährige schreibt an Armin Laschet

Lea (6) schrieb mit Hilfe ihrer Mutter Daniela Bovermann einen Brief an Armin Laschet. Jetzt lesen sie gemeinsam die Antwort. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Lea Bovermann fasst sich ein Herz und macht ihrem Corona-Ärger in einem Brief an den NRW-Ministerpräsidenten Laschet Luft. Und der schreibt wenige Tage später prompt zurück.