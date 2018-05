Ratingen: Laufen am Grünen See macht Spaß

Laufen am Grünen See macht Spaß

Ratingen Die sportlichen Wettbewerbe werden stärker in die Zelt Zeit eingebunden. Die feiert zu Pfingsten großes Jubiläum.

WEST Das wird eine große Freude bei hoffentlich bestem Wetter: Der Seeuferlauf wird deutlich stärker in den Familiensonntag während der Zelt Zeit eingebunden, er soll kleinen und großen Gästen buchstäblich Beine machen. Die Freude an der Bewegung wird dabei im Vordergrund stehen.

Der Familiensonntag gehört zu den Veranstaltungshöhepunkten am Grünen See. Die Zelt Zeit feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Im Jahr 1998 ist diese Initiative von Menschen aus Ratingen West entstanden, um zu zeigen, was der Stadtteil alles kann.