Kreis Mettmann: Landwirte hoffen auf gute Erträge

Martin Dahlmann, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Mettmann, schaut derzeit optimistisch auf die Felder: "Es sieht gut aus. Das Frühjahr war warm und feucht. Was fehlt, ist ein zweistündiger Landregen". Starkregen und Hagel würde das bislang positive Ergebnis trüben, so der Landwirt.

Die verschiedenen Kulturarten befinden sich jetzt voll im Wachstum, sagt Marilena Kipp vom Rheinischen Landwirtschaftsverband in Bonn. Die Wachstums-Stadien könnten sich hierbei innerhalb des Rheinlands unterscheiden, da das Wetter sich in der letzten Zeit je nach Region sehr wechselhaft gezeigt habe. In manchen Gebieten gab es viele Gewitter mit starkem Regen, die für Probleme gesorgt haben, andere wünschen sich etwas mehr Regen herbei. Im Niederbergischen gab es - bis auf lokale Ausnahmen - kaum Unwetter und keinen Starkregen.

Auffällig sei in diesem Jahr, dass die Bestände im Rheinland und im Niederbergischen unterschiedlich entwickelt seien. Schuld daran seien die Wetterbedingungen. Während auf manchen Flächen Gewitter mit Starkregen niedergingen und eventuell wegen Verschlämmung sogar neu eingesät werden musste, stehen andere Bestände bereits gut da. Witterungsbedingt sind die Kartoffeln in diesem Jahr acht bis vierzehn Tage später in die Erde gekommen, sie haben aber gut wieder aufgeholt. Auch hier haben es die Kulturen in Gebieten mit viel Regen schwerer, anderen fehlt er dafür. Es geht jetzt langsam los mit der Saison der Frühkartoffelernte.