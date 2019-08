Ratingen : Abgeordneter packt bei den Schützen an

Abgeordneter packt bei den Schützen an

Der Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus als Praktikant beim Brasselkommando.

(RP) Zugegeben es hat urlaubsbedingt ein Jahr länger gedauert, aber dafür hat er dann sein Versprechen wahr gemacht. Beim Gästevogelschießen im Jahr 2017 hatte der Chef der Ratinger St. Sebastiani Bruderschaft, Gero Keusen, verdiente Schützen unter den Gästen mit besonderen Aufgaben „erfreut“. Und so gewann der Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus, der selber auch St. Sebastianus Schütze in Bilk und bei den Düsseldorfer Sappeuren aktiv ist, eine „Praktikanten-Stelle“ beim Brasselkommando der Bruderschaft.

Mit großer Freude nahmen die Kameraden ihren neuen Helfer jetzt in ihrem Kreis auf und ließen ihn zunächst schwere Teile schleppen – um dann aber auch seine Fähigkeiten als Elektromeister zu nutzen. So wird zukünftig auch auf öffentlichen Wegen am Schießstand durch eine neue Beleuchtung die Sicherheit beim Schützenfest dort erhöht werden.