Ratingen : Landtagsabgeordnete wollen der Wirtschaft helfen

Ratingen (RP) Die Corona-Epidemie stellt die nordrhein-westfälischen Unternehmen vor eine Herausforderung unbekannten Ausmaßes. Hierzu erklären die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Mettmann, Elisabeth Müller-Witt (SPD), Claudia Schlottmann, Martin Sträßer und Dr. Christian Untrieser (alle CDU): „In dieser schwierigen Zeit ist es wichtig zusammenzustehen.

Aus diesem Grund hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen am vergangenen Dienstag einen Rettungsschirm mit finanziellen Hilfen in bisher nicht dagewesener Höhe beschlossen. Wir bilden ein Sondervermögen von 25 Milliarden Euro, mit dem der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen schnell, unbürokratisch und wirksam geholfen werden kann.“ Die Landesregierung werde so in die Lage versetzt, die Hilfszahlungen schnell in die Wege zu leiten.