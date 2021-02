Straßenverbindung zwischen Mettmann und Ratingen : Ausbau L 239 Thema im Landtag

Mettmann Eine Sanierung der Problemstraße ist geplant, der Ausbau des jedoch Radwegs nicht. Das ist nicht zeitgemäß und soll per Grünen-Anfrage im Landtag NRW neu debattiert werden.

Der schlechte Zustand der Landesstraße 239 auf dem Teilstück der A3 bis zur A44, also die Verbindung durchs Schwarzbachtal, ist seit Jahren Thema in Mettmann und Ratingen. Endlich ist eine umfassende Sanierung der Problemstraße geplant, die in den kommenden drei Jahren realisiert werden soll. Allerdings seien Sanierung plus Radweg nicht möglich. Nachdem die Lokal- und Kreispolitiker offensichtlich alles gesagt und getan hat, was zu tun ist, schalten sich jetzt auch Landtagsabgeordnete ein. „Dass die Landesregierung, die sich bei jeder Gelegenheit die Förderung des Radverkehrs auf die Fahne schreibt, diesen an dieser Stelle so eklatant vernachlässigt, ist für mich nicht nachvollziehbar“, erklärt Stefan Engstfeld, „vor allem da sich am ersten Teilstück der L239 nach der A3 in Richtung Mettmann bereits ein gut ausgebauter Radweg befindet, der dann einfach enden würde“.