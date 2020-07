Thomas Hendele ist seit 1999 als Landrat Chef der Kreisverwaltung und der Kreispolizei. Jetzt strebt der Hildener, Jahrgang 1953, seine vierte Wiederwahl an. 1975 trat Thomas Hendele als Diplom-Verwaltungswirt in der Kommunalaufsicht des Kreises Mettmann in den Verwaltungsdienst ein. 1976 wechselte er zur Stadt Pulheim (Finanzdezernat), 1986 zur Stadt Leichlingen (Erster Beigeordneter) und 1991 zur Stadt Erkrath (Erster Beigeordneter). Seit 1983 ist Hendele Mitglied des CDU-Kreisvorstandes in Mettmann.