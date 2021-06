Ratingen : Landrat fordert neue Wege zur Pandemie-Bewältigung

Kreis Mettmann Anlässlich der Landrätekonferenz in Berlin zogen die NRW-Landräte im Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bilanz über ein Jahr Corona-Pandemie und forderten neue Wege für die künftige Krisenbewältigung.

„Die nordrhein-westfälischen Kreise mobilisieren seit Beginn der Pandemie alle Ressourcen, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen“, erläuterte der Präsident des Landkreistags NRW, Landrat Thomas Hendele (Kreis Mettmann). Aus den Pandemie-Erfahrungen müssten nun Lehren gezogen werden. „Wir brauchen ein nationales und ein EU-weites Ressourcenmanagement zur Abwehr künftiger Pandemien. Das gilt für Schutzkleidung und medizinische Ressourcen genauso wie für Forschung und Entwicklung von Medikamenten“, so Hendele.

Kritisch wurde die Versorgung der Kommunen mit Impfdosen diskutiert. Dass mit der Freigabe der Impfpriorisierung in NRW faktisch kaum noch Erstimpfungen vorgenommen werden können, sei den Bürgern kaum zu vermitteln. Ferner forderten die Landräte eine möglichst baldige Entscheidung darüber, wie lange die Kreise Impfzentren unterhalten sollen.

In Hinblick auf die Digitalisierung forderte der Vorstand des LKT NRW, diese stärker voranzutreiben. So forderten die NRW-Kreise die schnelle Umsetzung von digitalen Impfpässen auf EU-Ebene sowie die Entwicklung anwendungsbezogener digitaler Instrumente. „Insbesondere die Kontaktnachverfolgung muss stärker digitalisiert werden. Dabei müssen digitale Lösungen einen echten Mehrwehrt bieten“, bekräftigte Hendele. Bisher habe keine der flächendeckend eingeführten IT-Systeme die telefonische Nachverfolgung von Infektionsketten ersetzen können. „Wir brauchen eine CoronaAppPlus, die den Gesundheitsämtern die digitale Nachverfolgung von Infektionsketten ermöglicht“, forderte Hendele in Hinblick auf künftige Pandemiepläne. Bereits im Dezember 2020 hatten sich die NRW-Kreise für eine Fortentwicklung der Corona-Warn-App mit der Option zur Übertragung zusätzlicher persönlicher Daten zur Kontaktnachverfolgung ausgesprochen.