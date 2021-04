Kreis Mettmann ist nicht dabei : Entscheidung zu Corona-Modellregion gefallen

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) verkündete am Freitag, welche Städte und Kreise Corona-Modellregion werden. Foto: dpa/Marius Becker

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann wird keine Corona-Modellregion. Ausgewählte Städte und Kreise dürfen ab 19. April in Teilbereichen das öffentliche Leben wieder hochfahren. Landrat Hendele kritisiert das Verfahren.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verkündete am Freitagmittag, welche 14 Städte und Kreise Corona-Modellregion werden und in den kommenden Wochen das öffentliche Leben in einigen Bereichen wieder hochfahren dürfen. Der Kreis Mettmann, der sich neben 20 weiteren Kreisen und 25 Städten ebenfalls beworben hatte, ist nicht darunter.