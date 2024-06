Großes Projekt Landrat: Ratinger K31 wird im Jahr 2025 saniert

(kle) Landrat Thomas Hendele hat in einem Schreiben an seinen Parteikollegen, das Ratinger CDU-Ratsmitglied Michael Droste, das Vorgehen mit Blick auf die Sanierung der K31 (Zum Schwarzebruch) und der dortigen Brücke eingehend erläutert. Wie bereits berichtet, war es zu heftigen Irritationen gekommen, weil die Brücke saniert wurde – aber nicht die K31. Droste, auch Vorsitzender des zuständigen Bezirksausschusses, hatte dieses Vorgehen in einem Schreiben an Hendele kritisch hinterfragt. Der betonte, dass eine zeitgleiche Durchführung der Baumaßnahmen Zum Schwarzebruch und Brachter Straße den Verkehr zum Erliegen gebracht hätte. So wurde die Brückensanierung aufgrund des schlechten und gefährlichen Zustandes der Deckschicht auf dem Brückenkörper vorgezogen. „Um die Bauzeit für die Brückensanierung so kurz wie möglich zu halten, wurde die Deckensanierung bewusst nicht mit der Brückensanierung kombiniert“, so Hendele. Er kündigte an: „Unsere Deckensanierung auf der K31 soll nach der Fertigstellung der Baumaßnahme Brachter Straße der Autobahn GmbH im nächsten Jahr erfolgen.“