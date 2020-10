BU-Antrag : Sportschützenanlage soll umgerüstet werden

Schießmeister Bernd Schäper forderte schon 2014 die Umrüstung der Sportschützenanlage in West auf Elektronik. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Im Bereich Schießsport ist Ratingen anerkannter Landesleistungs-Stützpunkt. Um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, fordern die Sportschützen eine Modernisierung. Die BU macht Druck.

Bereits im Jahr 2014 starteten die Sportler des Rheinischen Schützenbundes den Vorstoß, ihre Anlage an der Gothaer Straße in West zu modernisieren. Sie liebäugeln mit einer elektronischen Anlage. Die Bemühungen der Schützen blieb seinerzeit ohne Erfolg. Jetzt macht die Bürger Union (BU) mit einem Antrag Druck. Die Fraktion beauftragt die Verwaltung, die elektronische Anlage auf den Weg zu bringen und die entsprechenden Haushaltsmittel einzustellen.

Die gesamte Anlage schlägt mit rund 209.000 Euro zu Buche. 70 Prozent der Summe seien jedoch förderfähig. „Die über den Haushaltsansatz im Haushalt 2020 benötigten Mittel in Höhe von etwa 70.000 Euro sind außerplanmäßig bereitzustellen“, fordert die BU.

Die Fraktion begründet ihren Antrag so: „Der Landesleistungs-Stützpunkt Nordrhein-Westfalen und die Schießsportanlage Ratingen ist momentan noch nicht im besonderen Maße als Olympiastützpunkt anerkannt. Dies verhindert in der Folge die erfolgreiche Beantragung der ursprünglich eingeplanten Landesfördermittel. Das kann erst nach den nächsten Olympischen Spielen erfolgen. Die Stadt Ratingen bekommt jedes Jahr eine allgemeine Sportförderpauschale vom Land NRW, dort sind auch Zuschüsse für das Landesleistungszentrum Ratingen enthalten. Die Fachschaft Sportschießen NRW wird sich erst nach 2022 um die Anerkennung für Ratingen in besonderem Maße kümmern. Voraussetzung hierfür ist eine elektronische Anlage.“