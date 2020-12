Fördergelder : 15.000 Euro für die kulturelle Bildung

Das Jugendkulturjahr, wie hier mit Grafitti-Aktionen in der Manege Ratingen in der Manege, bereichert das kulturelle Angebot. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Stadt Ratingen hat sich erfolgreich an einem Wettbewerb des Landes Nordrhein-Westfalen beteiligt. Die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche hat einen hohen Stellenwert.

In Ratingen hat die kulturelle Bildung Tradition. Die Stadt widmet dem Thema seit langem große Aufmerksamkeit – mit herausgehobenen Ereignissen wie dem aktuell stattfindenden Jugendkulturjahr, aber auch mit vielfältigen Angeboten, die Kinder und Jugendliche verlässlich in ihrem Alltag erreichen. So sind die Angebote nahezu alle kostenfrei, um insbesondere Kinder und Jugendliche anzusprechen, für die ein Besuch einer Kultureinrichtung oder die Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung keine Selbstverständlichkeit ist. Beeindruckt hat die Jury darüber hinaus die effektive Netzwerkarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren kultureller Bildung, die Jugendzentren, Musikschule, Bibliothek, Volkshochschule, Museen, Kindertageseinrichtungen und Schulen einbezieht und ein koordiniertes Vorgehen möglich macht. Dabei werden die Jugendlichen und Kinder, wie auch bei der Planung des Jugendkulturjahres, immer aktiv eingebunden. Um die zahlreichen spannenden Angebote übersichtlich zu kommunizieren, wurde im Kontext des Jugendkulturjahres eine eigene Webseite entwickelt, die in Zukunft den Durchblick auf die Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe für alle schafft.