Heiligenhaus : Zusätzliches Fördergeld für Klinikum Niederberg

Heiligenhaus/Velbert Das Land NRW gibt gut 750.000 Euro für Investitionen. Die genaue Verwendung ist offen, denn der Förderbescheid fehlt nach Angaben des Klinikums noch.

(köh) Es geht um die Bewältigung der Pandemiefolgen in Krankenhäusern: Nachdem das Land bereits im vergangenen Jahr ein Sonderinvestitionsprogramm im Umfang von 750 Millionen Euro aufgelegt hat, mit dem die Krankenhäuserdes Landes NRW schnell realisierbare Investitionsvorhaben umsetzen konnten, fließen nunweitere 192 Millionen Euro. Hiervon profitieren Kliniken in Velbert, Wülfrath und Mettmann. Konkret: An das Velberter Helios-Klinikum Niederberg (auch zuständig für Heiligenhaus) gehen 751.986,63 Euro. Das Heilpädagogische Physiotherapeutische Zentrum Wülfrath bekommt 22.150,97 Euro und das, Evangelische Krankenhaus in Mettmann 404.528,15 Euro.