Heiligenhaus : Islamwissenschaftlerin trifft im Club auf großes Interesse

Heiligenhaus (RP) Lamya Kaddor engagiert sich für ein liberales Islamverständnis und eine pluralistische Gesellschaft. Bei „Kerstin Griese trifft …“ in Heiligenhaus erzählte sie über ihr Leben, ihre Arbeit als Religionslehrerin und von ihrer Forschungsarbeit an der Universität Duisburg-Essen.

Lamya Kaddor wusste das Publikum in Heiligenhaus gut zu unterhalten, wenn sie von ihren Töchtern erzählt, die einen jüdischen Kindergarten in Duisburg besucht haben und heute im katholischen Religionsunterricht sind, und von den Einwänden der syrischen Mutter und der deutschen Schwiegermutter. Als islamische Religionslehrerin, die aber auch mal vertretungsweise den katholischen Unterricht übernehmen musste, ist es Kaddor immer wichtig gewesen, möglichst unterschiedliche Angebote zu machen. „Ich habe einen Lehrplan“, beschrieb sie, dass es nicht um ihre persönlichen Vorlieben gehe. Aber es gebe nun einmal unterschiedliche Auslegungen im Islam. Kerstin Griese ergänzte, dass es ein großer Fortschritt sei, dass es den islamischen Unterrichtsunterricht gleichberechtigt an den Schulen gibt. „Kinder haben ein Recht auf religiöse Bildung.“ Man könne Konflikten leichter entgegenwirken, wenn man seinen eigenen Standpunkt kenne.