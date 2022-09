Benefizkonzert in Ratingen : Lampisten rocken für das Ahrtal

The Big Maggas rockten mit Eigenkreationen und skurrilen Showeinlagen die Bühne beim Benefizkonzert der Lampisten. Foto: Lampisten Ratingen/Melanie Meyer

Ratingen Zum zweiten Mal ließen die Ratinger Lampisten den Sportplatz an der Jahnstraße beben. Drei Bands rockten die Bühne – alles für den guten Zweck. 12.500 Euro kann der Verein an die Ahr überweisen.

() Die Flutopfer im Ahrtal sind nicht vergessen. Zumindest nicht bei den Ratinger Lampisten, dem jüngsten Ratinger Karnevalsverein. Gegründet im Jahr 2019 hat er sich das Motto „politisch, kreativ und jeck“ auf die Fahne geschrieben. Hand in Hand hieß es beim zweiten Benefizkonzert auf dem Sportplatz der Jahnstraße.

„Es war eine riesengroße Party und ein erneuter Erfolg, anders kann man es nicht formulieren”, so Melanie Meyer, die auch noch eine Woche nach dem großen Benefizkonzert auf dem Sportplatz an der Jahnstraße begeistert ist. 788 Gäste zählte der jüngste Karnevalsverein Ratingens, die Lampisten, am vergangenen Samstag, die ausgelassen für den guten Zweck feierten. Die Bilanz: 12.500 Euro können sie diesmal nach Abzug aller Kosten an die Ahr spenden. 805 Euro steuerte die Lintorfer Schützenbruderschaft über den Verkauf der Grillwürstchen zum Gesamtergebnis bei. Die Schützen waren in diesem Jahr ebenso Kooperationspartner wie der SC Rot-Weiss-Lintorf.

Info Lampion-Ball ist in Vorbereitung Die nächste Veranstaltung der Lampisten ist für Karnevalssamstag, 18. Feburar 2023 in der Wagenbauhalle der Lampisten geplant. Auch im kommenden Jahr ist der „Lampion-Ball“ einer der Höhepunkte im Ratinger „Party-Karneval“. In ausgefallenen Kostümen feiern hier die Dumeklemmer bis in den Morgen – dazu gibt es einen Überraschungs-Spaß-Act, und bekannte DJs legen auf. Die drei ausgefallensten Kostüme des Abends werden prämiert. Mehr in Kürze im Internet. lampisten.de

Auch diesmal sei es dem jungen Verein darum gegangen, die Stadtgesellschaft zusammenbringen, um die Flutopfer an der Ahr finanziell zu unterstützen, so die Vorsitzende Meyer. Während der Verein im vergangenen Jahr das Benefizkonzert noch unter Pandemieauflagen organisiert hatte, waren sie in diesem Jahr frei von zusätzlichen Corona-Auflagen, erklärt Vorstandsmitglied Anton Johann.

Politisch, kreativ, frech – so das Motto des jüngsten Ratinger Karnevalsvereins. Die Truppe sorgt nicht nur in der fünften Jahreszeit für gute Laune – sie organisiert auch Events für den guten Zweck. Foto: Lampisten Ratingen/Melanie Meyer

Headliner war die Band Fresh Music Live, die auch schon im vergangenen Jahr den Sportplatz mit einer unglaublichen Bühnenshow rockte. Für das Booking zeichnete wieder Andreas Kaufmann verantwortlich. Ihm ist neben Fresh Music Live in diesem Jahr noch ein weiterer großer musikalischer Fisch mit Spaßfaktor ins Netz gegangen: Die Big Maggas. Den Icebreaker machten Monkey B. Die Band brachte Alexandra Schüller als gesangliche Verstärkung mit. „Wir halten zusammen!“ so lautete die Botschaft von Helmar Hoffmann, der eigens aus dem Ahrtal angereist war, um auf der Bühne der Lampisten die Helfer-Hymne zu präsentieren. „Ein rundum gelungenes Programm“, urteilte Johann zufrieden.

Ohne die großartige Unterstützung des Bürgermeisters und der gesamten Stadtverwaltung wäre der Erfolg sicherlich nicht möglich gewesen, unterstreicht Meyer. Ein Dank gehe auch an alle Unterstützer, die sich finanziell und ehrenamtlich eingebracht haben, darunter unter anderem der Düsseldorfer Künstler und Satiriker Jaques Tilly und Kunstaktivist Joachim Johänning.

Das Feedback auf die Veranstaltung sei durchweg positiv, sodass das Projekt „Hand in Hand“ sicherlich eine Zukunft habe, bilanzieren die drei Vorstandsmitglieder Meyer, Johann und Kaufmann unisono. Auch wenn die Spendensumme in diesem Jahr geringer sei – was der immensen Kostensteigerung nach Corona geschuldet sei – will der Verein sich auch außerhalb des Karnevals weiter engagieren. Sie können sich vorstellen, dass das Projekt Benefizkonzert eine Zukunft im Festkalender Ratingens habe.