Großeinsatz : Lagerhalle in Hösel brennt

Foto: Patrick Schüller

Ratingen Die Feuerwehr Ratingen wurde um 3.08 Uhr in der Nacht zu Sonntag wegen einer Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude am Bahnhofsvorplatz in Hösel alarmiert. Die erst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Ratingen entdeckten in einer zum Innenhof liegenden Lagerhalle auf dem Goldkuhle-Gelände Rauch.

Im Verlauf der weiteren Erkundungsmaßnahmen kam es zu einer Durchzündung des Dachbereiches im mittleren Bereich der Lagerhalle. Die Wasserversorgung breitete Probleme so das Löschwasser über weitere Wege und durch ein sogenannten Pendelverkehr durch Tanklöschfahrzeuge transportiert werden musste.

Derzeit sind der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Hösel, Eggerscheidt, Breitscheid, Lintorf und Tiefenbroich mit rund 100 Mann im Einsatz.

Der Bahnverkehr der Bahnlinie S6 war während der Akutphase gesperrt, die Sperrung ist gerade (gegen 11.30 Uhr) wieder aufgehoben worden.