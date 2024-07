Niederberger Stimme zu Tarifverhandlungen der Metaller „Jeder dritte Azubi jobbt nebenher“

Das ist das Umfeld, in dem auch die 15.000 Beschäftigten der Niederberger Metallindustrie zu den Tarifverhandlungen an den Start gehen. „Die Beschäftigten spüren immer noch die Folgen der Inflationsjahre in ihrem Geldbeutel. Die Einmalzahlungen der Arbeitgeber vom letzten Tarifabschluss hat die Inflation aufgefressen. Die Beschäftigten haben einen monatlichen Dauerausgleich und eine Anerkennung ihres Einsatzes verdient. Aufgrund dieser notwendigen Nachholeffekte stellen wir eine Forderung, die deutlich über der Inflationsrate liegt“, so der Geschäftsführer der IG Metall Velbert Hakan Civelek. Außerdem betont die Gewerkschaft, dass eine stärkere Binnennachfrage die Konjunktur stützen würde.