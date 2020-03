Antrag an Bürgermeister : Lärmschutz an der A 3 hat für CDU höchste Priorität

Lärmschutz an der A 3 hat für CDU höchste Priorität

Antrag an Bürgermeister

Die CDU fordert eine Lärmschutzwand an der A 3in Höhe der Raststätte Hösel. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Lärmmindernder Asphalt, Lärmschutzwände und auch Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen helfen.

(RP) Viele Bürger in Eggerscheidt und Hösel fühlen sich durch den Lärm der Autobahn 3 sehr gestört. Die jetzt schon hohe Lärmbelästigung durch die Autobahn wird durch die geplanten Ausbaumaßnahmen (vierspurige Verkehrsführung und massive Vergrößerung der Raststätte Hösel durch Erweiterung auf mehr als 100 Lkw-Standplätze), die von Straßen-NRW durchgeführt werden sollen, weiter zunehmen.

Die CDU Hösel/Eggerscheidt setzt sich seit vielen Jahren für einen besseren Lärmschutz ein und hat dazu bereits in diesem Jahr den nordrheinwestfälischen Verkehrsminister Hendrik Wüst persönlich mit der Bitte angeschrieben, für eine bevorzugte Lösung der Problemsituation zu sorgen.

„Zusätzlich haben wir im Rahmen des aktuell politisch diskutierten Lärmaktionsplans der Stadt Ratingen Bürgermeister Klaus Konrad Pesch jetzt in einem Antrag aufgefordert, bei der Fortschreibung des Aktionsplans die Schutzbedürfnisse der Höseler und Eggerscheidter Bürger rechtzeitig dergestalt zu berücksichtigen, dass für den Ratinger Bereich der BAB 3 lärmmindernder Asphalt, ausreichend dimensionierte Lärmschutzwände und gegebenenfalls auch Geschwindigkeitsbegrenzungen eingefordert werden", so Peter Thomas, Kreistagsabgeordneter und Vorsitzender der Hösel/Eggerscheidter CDU, der weiterhin mitteilt, dass dieser Antrag schon in der Märzsitzung des Bezirksausschuss Hösel/Eggerscheidt mehrheitliche Zustimmung gefunden hat.