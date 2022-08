Kinder aus Ratingen treffen ihre Helden : Junge Besucher des Ratingen Festivals begegnen ihren Helden

Ratingen Zum Ratingen Festival kamen auch Spiderman, Chase und Elsa – sehr zur Freude der jungen Besucher, die sich mit den Figuren aus ihren Lieblingsgeschichten auf Fotos verewigen konnten.

() Die jungen Besucher des Ratingen Festivals konnten am Wochenende ihren ganz persönlichen Helden ganz nah kommen. Spiderman, Chase und Elsa machten Station in Ratingen. Zum ersten Mal ergänzte der Kunstverein Ratinger Maler das Fest durch einen Kunstmarkt mit Aktionen für Groß und Klein.

Vor allem aber wurde die Specksteinaktion angenommen, bei der viele Erwachsene und Kinder eigene Skulpturen kreierten, professionell unterstützt von der unermüdlichen Pauline Kugler. Ein kleiner Junge streichelte seinen aus Speckstein selbst erstellten Delfin, den er sein „ganzes Leben lang“ behalten will. Die Aktion ermöglichte so die Erfahrung, dass es in der immer stärker digitalisierten Welt auch noch haptische Möglichkeiten gibt, seine Kreativität auszuleben.

„Natürlich wird in einer Zeit, in der gespart werden muss, wenig Kunst gekauft, doch an dem Wochenende zeigte sich immer wieder, dass es noch eine andere Währung gibt, die genauso wertvoll sein kann: Leuchtende Augen, intensive Begegnungen und glückliche Momente in einer ansprechenden Umgebung“, so der Organisator Michal Troesser, der dem Vermieter dankt, dass er den Platz kostenlos zur Verfügung gestellt hat und hofft, dass es nicht das einzige und letzte Mal war, dass der Arkadenhof für eine solche, erfolgreiche Aktion genutzt wird.