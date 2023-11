Museum Abtsküche Kunstmarkt zieht Besucher an

Das Museum Abtsküche bietet Künstlern ein Forum, das gehört mit zum Konzept des Geschichtsvereins, der das Museum betreibt. Am Wochenende war es wieder einmal so weit. Mit Unterstützung aus der Region stellte man den Kunstmarkt auf die Beine. Gabriele Weide (RP-Foto: Achim Blazy) war als renommierte Düsseldorfer Künstlerin zum ersten Mal in Heiligenhaus zu sehen. Sie zeigte ein sehr spannendes malerisches Werk in ungewöhnlichen Montierungen. Der Geschichtsverein fand in Armin Schmidt und Thomas Pischke vom Verein „Kunstquadrat“ in Heiligenhaus organisatorische Unterstützung. Das Heiligenhauser Duo war auch mit eigenen Werken vertreten. Hilfe kam darüber hinaus auch vom Förderverein Neanderland Kultur.