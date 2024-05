„Salon de Mai“ in Heiligenhaus Großer Kunstmarkt im Museum Abtsküche

Thomas Pischke und Armin Schmidt vom Kunstquadrat schließlich organisieren in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein den Salón de Mai und haben wieder neue Papierobjekte, Grafiken und Keramik dabei.

Termin: Der Salón de Mai findet am Samstag, 4. Mai, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, von 11bis 17 Uhr statt und kann mit einem Museumsbesuch im Heimatmuseum Abstküche, Abtskücher Straße 37 in Heiligenhaus verbunden werden.