Ausstellung in Lintorf : Kunstbüdchen zeigt Werke von Hans-Peter Feldmann

Lintorf Die Ausstellung wird am Freitag um 18 Uhr an der Speestraße eröffnet. Zu sehen ist eine Auswahl von Werken aus dem Themenbereich „Frauen“.

(RP) Zur ersten Ausstellung im neuen Jahr unter dem Titel „Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung“ lädt das Kunstbüdchen an der Speestraße 43A In Lintorf alle Kunstfreunde für Freitag, 21. Januar, um 18 Uhr ein.

Der Künstler Hans-Peter Feldmann, geboren 1941 in Hilden, lebt und arbeitet in Düsseldorf. In seinem Werk beschäftigt sich der Konzeptkünstler nicht mit dem Außergewöhnlichen, sondern mit dem Alltäglichen, er selbst sagt: „Nur fünf Minuten des Tages sind interessant, ich will den Rest zeigen, das normale Leben.“