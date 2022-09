Kunstbüdchen Lintorf : Bildhauer Gereon Krebber stellt im Kunstbüdchen Lintorf aus

Lintorf Im Lintorfer Kunstbüdchen eröffnet am Freitag, 16. September, die neue Ausstellung „trick and treat“ von Gereon Krebber. Sie sucht die Auseinandersetzung.

Es sind die Gegensätze, die Extreme, in deren Spannungsfeld, sich die Installation trick and treat von Gereon Krebber buchstäblich bewegt. Als Mobile inszeniert, fein ausbalanciert mit Gewichten, hängen sie an Fäden in unterschiedlichen Positionen und wohl abgestimmten Haltungen im Gleichgewicht mit großen runden Spiegeln.

Die vier Mobiles bilden umgeben von den weißen Wänden des Ausstellungsraums des Kunstbüdchens eine ästhetisch sehr ansprechende Installation.