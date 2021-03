Ratingen : Karte verzeichnet Graffiti

Ratingen Das Kulturamt hat nun eine Karte entwickelt, anhand derer man die Graffiti-Kunstwerke von Ratinger Jugendlichen im Stadtgebiet entdecken kann. Die Karte ist kostenfrei erhältlich.

Auf der sogenannten „Street Art Map“ finden sich verschönerte Trafostationen der Stadtwerke Ratingen , eine Wand am Europaring/Am Schützenbruch, ein Element am Dirtbike-Park in Hösel sowie die neuen Graffiti-Elemente am Jugendzentrum „Manege“. Sie alle sind im Rahmen des laufenden Jugendkulturjahres entstanden. Hinzu kommt das neu designte Toilettencarré des Weizsäcker-Gymnasiums, das im vergangenen Herbst als ein „Kulturrucksack“-Projekt verwirklicht wurde.

Die „Street Art Map“ lädt dazu ein, die Kunstwerke für sich selbst, als Gruppe oder – wenn es wieder zulässig ist – als Schulklasse per Exkursion zu erkunden. Die Karte ist kostenfrei in den Kultureinrichtungen wie dem Museum Ratingen, in der Stadtbibliothek und deren Zweigstellen, in den Jugendzentren, in der städtischen Touristinformation sowie in Apotheken, Imbissen und in den Buchhandlungen in der Innenstadt erhältlich. Lehrkräfte können die Karte außerdem in einer größeren Anzahl für ihre Klassen anfordern, telefonisch unter 02102/5504189 oder per E-Mail.