Ratingen : Kunst für leerstehende Ladenlokale

Die Ratinger Künstlerin Monika Sowa wird mit Kollegen am Berliner Platz zwei Räume bestücken.

Seit genau zweieinhalb Jahren war Monika Sowa auf der Suche, zunächst in der Ratinger Innenstadt. Ladenlokale fand sie, aber niemanden, der ihr etwas vermitteln konnte. Dann kam der Kontakt zur LEG. „Die stellt mir die Ladenlokale Berliner Platz 18 und 22 zur Verfügung“, sagt die Künstlerin, die selbst in Ratingen West lebt und arbeitet, und das aus Überzeugung.

Ab dem 2. September geht es los. „Dann bekomme ich die Schlüssel“, sagt Sowa. In dem einen Ladenlokal wird sie mit Friedel Eichler-Josten und Friedrich Rober noch an diesem Tag die Ausstellungsstücke hängen, beziehungsweise aufbauen. Im zweiten Ladenlokal werden Werke von Flüchtlingen zu sehen sein, die in der zentralen Einrichtung an der Daniel-Goldbach-Straße in Tiefenbroich untergebracht waren oder sind. Dort ist Monika Sowa ehrenamtlich tätig. Und als sie die Bilder der Flüchtlinge sah, war sie sofort begeistert.