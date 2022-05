Ratinger Initiative : Kunstrallye in der Ratinger Innenstadt

Monika Sowa (r.) und Pauline Kugler, hier mit Lars Hausfeld vom Innenstadtbüro vor dem Geschäft Pfankuchen, haben die Kunstrallye organisiert. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Noch bis zum 29. Mai kann man sich auf die Suche nach Ausstellungsstücken in den Schaufenstern der Geschäfte machen. Es werden Preise ausgelost. Gefördert wird das Projekt durch das Bürgermitwirkungsbudget der Stadt.

(RP) Zu einer Kunstrallye in der Ratinger Innenstadt laden die Ratinger „West-Künstler“ zusammen mit der Künstlergruppe „Farbenrausch“ ein. Noch bis zum 29. Mai werden in 18 Schaufenstern verschiedene Kunstobjekte und Bilder ausgestellt.

„Mit der Aktion möchten wir bei den Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt das Interesse an der lokalen Kunst wecken“, sagen die Organisatorinnen und Künstlerinnen Monika Sowa und Pauline Kugler aus Ratingen West.

Info Ausgestellte Kunstwerke können auch klein sein Tipp Nicht alle ausgestellten Kunstwerke sind wegen ihrer Größe auf den ersten Blick zu finden. Bei manchen muss man ein wenig genauer hinschauen, um sie zu entdecken, weil sie recht klein sind. Sicher ist jedoch, dass in allen angegebenen Geschäften auch Kunstwerke in den Schaufenstern ausgestellt sind.

Ein Flyer, der in den beteiligten Geschäften, in der Touristinformation der Stadt und im Museum Ratingen ausliegt, weist auf die Spielregeln der Kunstrallye hin und dient gleichzeitig als Teilnahmeschein. Das Ziel der Rallye ist es, allen teilnehmenden Geschäften die richtige Nummer des in dem jeweiligen Schaufenster ausgestellten Kunstwerks zuzuordnen.

Die teilnehmenden Geschäfte sind: ML Computer, Esoteria, Pfankuchen Hausrat, Stoff-Bahn, Salzgrotte Ratingen, Mieder Moden Emser, Ratinger Fäßchen, Blumen mit Stiel, Buch-Café Peter & Paula, Strufe Dekorationen, Juwelier Exclusive, Local Unverpackt, Schmuckraum, Photo Porst, Bilici Schmuck, Betten Isenbügel, Hüte Schmidt und das Wollkörbchen.

Nach Ablauf der Aktion werden unter allen Teilnehmern insgesamt neun Preise verlost, so zum Beispiel eine DumeklemmerCard im Wert von bis zu 100 Euro, Gutscheine für zwei Personen für die Salzgrotte an der Bahnstraße oder Freikarten für das Kino an der Lintorfer Straße.

Teilnahmevoraussetzung für die Verlosung ist ein vollständig ausgefüllter Flyer, der in die bereitgestellte Box an der Salzgrotte in Ratingen, Bahnstraße 10, eingeworfen wird.

Gefördert wird das Projekt durch das Bürgermitwirkungsbudget der Stadt Ratingen. Dabei fördert die Stadt mit der Unterstützung von Städtebaufördermitteln das bürgerschaftliche Engagement mit bis zu 100 Prozent der anfallenden förderfähigen Kosten.