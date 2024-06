Premiere für Projekt in Heiligenhaus Zaungäste sind bei Künstlern gern gesehen

Man hat festgestellt, dass viele lokale Kunstinteressierten im Norden oder Süden unterwegs sind und sich dort auf „Kunst am Gartenzaun“ freuen. So ist das Projekt grenzüberschreitend geworden. Eine Besonderheit der „Kunst am Gartenzaun“ ist, dass die gastgebenden Künstlerinnen und Künstler befreundete Kollegen und Kolleginnen einladen, ihre Arbeiten auf den Terrassen, in den Gärten und manchmal auch in den Wohnzimmern zu präsentieren. So ist garantiert, dass die Gäste auf ihrer Tour zu den Gastgebern jede Menge an Gemälden, Fotografien, Collagen und Skulpturen sehen können. Eine Ausstellung ohne Hemmschwelle ist die „Kunst am Gartenzaun“ – der Blick über den Zaun ist unverbindlich, der Schritt durchs Gartentor leichter getan als der in ein Museum.