Traditionstermin für Niederberg lebt neu auf : Mai-Kundgebung: IG Metall diskutiert über Kriegsfolgen

Niederberg Die IG Metall Velbert richtet in diesem Jahr wieder eine Mai-Kundgebung auf dem Friedrich-Karrenberg-Platz vor dem Gewerkschaftshaus in Velbert aus.

Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ rufen die DGB-Gewerkschaften ihre Mitglieder auf, sich gemeinsam für Frieden, Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt einzusetzen. „Unsere Botschaft zum 1. Mai lautet: Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine“, sagt der Erste Bevollmächtigte, Hakan Civelek. Es wird um diesen krieg und seine Folgen gehen. Die Einschätzung der IG Metall: Noch zu Jahresanfang sah die Zukunft vieler niederbergischer Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie noch vielversprechend aus. Die Aussicht auf das Ende der Pandemie hat die Unternehmen beflügelt und positiv in die Zukunft blicken lassen. Auch die Mikrochipkrise, die vor allem die Automobilzulieferindustrie enorm hart getroffen hat, sollte sich bis Ende 2022 erheblich entspannen. Der Krieg hat nicht nur unendliches Leid über die ukrainische Bevölkerung gebracht, sondern belastet die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie erneut existenziell. Vor allem die rasant steigenden Energiepreise und Materialengpässen bedrohen die Existenz vieler energieintensiven Unternehmen in unserer Region.Die 1. Mai-Kundgebung beginnt um 11.30 Uhr. Die Eröffnungsrede hält Hakan Civelek. Im Anschluss werden wir im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Betriebsratsvorsitzenden über die aktuellen Herausforderungen in den Industrie-Unternehmen sprechen.