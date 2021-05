Ratingen : Stadtwerke: Neues Service-Zentrum zieht in die City

Die Stadtwerke Ratingen verlegen ihr Kundenzentrum von der Sandstraße in die Oberstraße. Foto: Joachim Preuß

Ratingen (RP) Bisher war das Service-Zentrum der Stadtwerke Ratingen und der Kommitt außerhalb des Stadtkerns am Sitz der Hauptverwaltung der Stadtwerke in der Sandstraße 36 zu finden. Das wird sich bald ändern, denn der Kundenservice der beiden Unternehmen zieht demnächst in die Innenstadt.

