Kleiner Kultursommer - und wie es weitergeht „Pettersson zeltet“ im Hefelmannpark

Am ersten Augustwochenende geht der Kleine Kultursommer für dieses Jahr zu Ende. Dazu gibt es im Hefelmannpark am Sonntag, 4. August, um 15 Uhr, eine Theater-Überraschung für Kinderpublikum und Eltern. „Pettersson zeltet“, heißt das Stück aus der Produktion von „Theater Concept“. Das Haus ist seit Jahren von der Ratinger Naturbühne am Blauen See her bestens bekannt. Dort müssen die Fans in diesem Jahr allerdings auf Freiluft-Bühnenspektakel vergangener Jahre verzichten. Die Bühne dort ist nach diversen Unwetterschäden ein Sanierungsfall.