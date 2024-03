Angebot in Heiligenhaus Kulturrucksack steht randvoll gepackt im Club

Nachrichtensprecher, Klima-Aktivist, Influencer oder berühmte Popstars – was sich wie ein Skript für die nächste Nachrichtensendung liest, sind in Wirklichkeit, Charaktere von Sockenpuppen. Im Theaterworkshop „Crazy Puppets“ werden nicht nur viele spannende Übungen aus dem Impro-Theater Bereich einfließen, sondern auch Sockenpuppen gebastelt und zum Leben erweckt. Dieser Kurs findet in den Osterferien im Club statt, von Dienstag, 2, April bis Freitag, 5. April, jeweils von 10 bis 13 Uhr statt.