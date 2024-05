Angebot für junge Leute in Heiligenhaus Zwischen Graffiti und großem Auftritt

Parallel zum prallvollen Heiligenhauser Feierkalender verliert Janine Felchner im Kulturbüro einen zweiten nicht aus den Augen: Auch die Angebote aus dem Kulturrucksack, ausgedacht und umgesetzt für junge Leute, sorgen übers Jahr für eine Menge Programm. Und manchmal lassen sie sich anbinden an parallele Termine. Zumal, wenn die Städte Velbert und Heiligenhaus organisatorisch eine Einheit formen, wie beim „Kulturrucksack“. Am Alten Bahnhof an der Westfalenstraße wird es darum gehen, was sich aus alten Fahrradteilen künstlerisch alles anstellen lässt.