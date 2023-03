Ratingen Käßmann freut sich auf die besten Jahre

Und die kann mit einem bekannten Namen aufwarten. Los geht es nämlich am Freitag, 28. April, um 20 Uhr mit der Lesung von Margot Käßmann, eine der bekanntesten kirchlichen Persönlichkeiten Deutschlands. Sie stellt ihr Buch „Schöne Aussichten auf die besten Jahre“ vor. Sehr persönlich beschreibt Margot Käßmann darin den Start in die besten Jahre: Worauf kann ich mich freuen? Welche Schwierigkeiten gilt es zu meistern? Und was stärkt mich auf meinem Weg? Es geht um tragende Freundschaft, Familie und Alleinsein. Die Autorin erzählt von guten Gewohnheiten, die Bestand haben und von Veränderung, von persönlichem Glück und Scheitern. (Eintritt zwölf Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren)