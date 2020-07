Nach Corona-Pause : Kulturprogramm startet im September

Kulturchefin Almuth Schildmann-Brack sagt beim Wendehammer-Konzert die Velberter Band „Chase the Line“ an. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Das Kulturbüro plant vorsichtig für das zweite Halbjahr. Die aktuellen Wendehammerkonzerte kommen gut an, und ab September soll das Programm weiter gehen – allerdings mit Einschränkungen.

Livemusik, tanzende Menschen auf den Straßen und – trotz Abstand – gute Laune. Die Wendehammerkonzerte, zu denen das Kulturbüro derzeit samstags einlädt, kommen immer besser an. „Ein bisschen Back to the roots“, wie Kulturbüro-Mitarbeiterin Veronika Kautz findet, „denn mit Musik vom Anhänger haben wir auch mal bei dem Stadtfest angefangen.“

Der neue Kulturkalender soll Mitte August an den üblichen Orten, wie dem Kulturbüro oder dem Bürgerbüro ausliegen. Er erscheint in einer Auflage von 3000 Stück.

Im Büro am Rathaus-Innenhof ist es derzeit auch stiller. „Normalerweise kommen die Menschen gerne vorbei, kaufen Karten und quatschen“, sagt Jürgen Weger, der das Kultur-Trio komplettiert, „aber auch diese Besuche sind weniger geworden.“ Es sei ein anderes Arbeiten in diesen Tagen. Zeit, die man hier aber auch für die Renovierung nutzt. Eine neue Wand wurde eingezogen und ab dem 27. Juli sind die Räumlichkeiten für zwei Wochen komplett geschlossen, damit der 30 Jahre alte Teppichboden raus und neuer Vinylboden reingelegt werden kann. Das Team wird in dieser Zeit nur per Telefon und Mail aus dem Homeoffice zu erreichen sein.