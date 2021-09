Programm am Samstag : Mehr Abstimmung ist künftig gefragt

Meinung Heiligenhaus Das Musikprogramm allein des kommenden Samstagabends bietet Schau- und Horchwerte, die für mehrere gelungene Wochenenden reichen könnten. Solche Terminballungen müssen nicht sein.

Das bewegt sich zwischen Coup und Lachnummer: Die „Moving Shadows“ dürften am Samstag in der IKG-Aula erneut für Begeisterung sorgen. Während gleichzeitig das Festival „Viertelklang“ Livemusik in vielen Kneipen mit vielen Bands verspricht. Ein Coup ist das, weil jedermann die Auswahl hat an Angeboten, die sich irgendwie nach „Nach-Corona-Freizeit“ anhören und Beliebtes an den Start bringen. Insofern: ein feiner Auftakt für den Oktober. Anders liest sich das Kapitel Lachnummer: Kulturbüro und Stadtmarketing sind die Anbieter und Veranstalter. Und was „Viertelklang“ angeht, war schon Jammer über den Vorverkauf zu hören. Kein Wunder: Auch treue Fans können sich nicht teilen. Mag sein dass solch kalendarischer Gleichklang mit coronabedingten Verschiebungen zu tun hat. Umso wichtiger wäre mehr Abstimmung.