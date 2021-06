Stimme der Kultur : Mehr Kultur-Veranstaltungen auch für junge Familien

Der Kulturkreis Hösel startet wieder mit Präsenzprogramm. Die Online-Angebote aber sollen bleiben. Künftig will man mehr junge Menschen ansprechen.

Sozialer Austausch und die Teilnahme an Kultur gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Mein Einstieg als neuer Vorsitzender des Kulturkreises Hösel war situationsbedingt sehr schwierig. Ich bin nun aber erfreut, dass die mehr als 350 Mitglieder die Pandemiezeiten bisher – hoffentlich alle gesund – tapfer ausgehalten und das ausgedünnte Veranstaltungsangebot mitgemacht haben. Die letzte Rettung war bei Vereinen und Organisationen, so auch beim Kulturkreis, die Möglichkeit, wenigstens Online-Angebote zu machen. Atmosphäre und freundschaftliche oder auch nur Small talk-Kontakte als „Sozialkitt“ können online jedoch nicht geboten werden. Schwierig wird es für einen Verein, wenn in seiner Mitgliedschaft ein Teil gar nicht online gehen kann oder will. Ihn dürfen und werden wir – bei aller notwendigen Digitalisierung – nicht vergessen. Dafür gibt es verschiedene Lösungen. Endlich entsteht eine Öffnungsperspektive. Mein dringender Appell an alle Akteure, egal an welcher Stelle: kulturelle Angebote werden zunehmend auch wieder mit Präsenz angeboten, aber bitte – bei aller Euphorie – ohne Gesundheit und Hygiene zu vernachlässigen, um ein fatales Wiederaufflammen der Pandemie und das wieder Einfrieren von Aktivitäten zu vermeiden.