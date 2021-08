Ratingen : Der Kulturkreis Hösel lädt zu einem Jazz-Konzert ein

Ratingen Der Kulturkreis Hösel lädt zu einem hochkarätigen Jazzkonzert am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr im Schlosshof Linnep ein. Zu Gast ist der New Yorker Jazztrompeter Ryan Carniaux.

() Carniaux spielt nicht nur Trompete, sondern auch Muschel. Im Oktober 2020, kurz vor dem harten Shutdown, befand sich Ryan Carniaux mit seinem Mentor und Freund, dem legendären Schlagzeuger Ra Kalam Bob Moses, auf Tournee in Europa. Nach ihrem ersten Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie schlug Ra Kalam vor, Ryan solle versuchen, Seemuscheln zu spielen. Tolle Idee, aber woher sollte er sie bekommen? Nächster Tag in Berlin, Ryan hatte soeben im Hotel eingecheckt, unternahm er einen Spaziergang und stolperte über einen Laden, der Muscheltrompeten anbot. Er kaufte eine, spielte sie für den Rest der Tournee und so begann die Inspiration für dieses neue Projekt „Die Wassergeister“.