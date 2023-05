Hösel Ist die Kultur wirklich wichtig?

Diese Frage bewog ihn, ein Organisationsteam, bestehend aus Werner Both, früherer IBM-Manager, und Michael Schäfer,Theatermacher und Regisseur, zusammenzurufen, um zu klären, wie sich der Kulturkreis seriös und fundiert der Beantwortung dieser Frage nähern kann. „Das Ergebnis der Überlegungen ist eine Podiumsdiskussion am 1. Juni um 17 Uhr im Pfarrsaal der Katholischen Kirche an der Eggerscheidter Straße 44 in Hösel, und zwar mit hochkarätigen Vertretern verschiedener Kunstgattungen sowie der Wirtschaft und der Politik, die alle Verantwortung in unserer Gesellschaft tragen.“ so Brecht.